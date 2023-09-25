Стоимость полигона ТКО в Югре выросла за три года в 2,7 раза

Цена достигла 2 млрд рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 сентября. /ТАСС/. Возведение полигона для твердых коммунальных отходов в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа оценивается в 2 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте думы Югры.

"В настоящее время стоимость полигона ТКО в Октябрьском районе оценивается в 2 млрд рублей. Из них власти Югры готовы выдать инвестору в виде гранта примерно 400 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя комитета думы Югры по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству Андрея Осадчука.

Он отметил, что полигон будет принимать отходы производств и домохозяйств сразу двух муниципалитетов, в том числе предприятий, которые появятся в особой экономической зоне Нягани. Здесь будет построен мусоросортировочный комплекс для отбора из ТКО полезных и органических фракций и участок утилизации. Ввести его в эксплуатацию планируется в течение ближайших двух лет.

В 2020 году власти региона сообщали, что комплексный межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в Октябрьском районе построят за 739 млн рублей, из которых расходы государства составят 163 млн рублей.

Как сообщается на сайте Фонда развития Югры, концессионное соглашение по созданию и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нягани и поселений Октябрьского района было заключено на полях Российской недели ГЧП в сентябре 2020 года. Первый в регионе подобный объект для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района мощностью 90 тыс. тонн в год начал принимать отходы с 1 декабря 2022. Здесь производится сортировка мусора, что позволяет региону снизить объем отходов, направляемых на захоронение. До этого мусор свозился на специальные площадки, где не велась его обработка и сортировка.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.