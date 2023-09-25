В НИУ ВШЭ выразили соболезнования в связи со смертью Ясина

В университете назвали бывшего министра экономики России талантливым ученым и прекрасным организатором

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший министр экономики РФ и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ Евгений Ясин был талантливым ученым и организатором, чей вклад в развитие России сложно переоценить, сообщили в пресс-службе университета.

"Сегодня утром ушел из жизни Евгений Григорьевич Ясин, один из основателей нашего университета и его почетный научный руководитель. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Евгения Григорьевича. Его уход из жизни - огромная потеря не только для Вышки, но и для всей России", - говорится в сообщении.

Ясин умер в понедельник в возрасте 89 лет, об этом написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta) публицист Александр Архангельский.