В Челябинской области намерены рекультивировать две свалки

Стоимость работ составит 470 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области улучшат качество жизни порядка 190 тыс. человек, рекультивировав в 2023-2024 годах две свалки в Златоусте и Верхнем Уфалее. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экологии региона.

"В Верхнем Уфалее работы должны быть завершены в ноябре текущего года, в Златоусте - в ноябре 2024 года. Общая площадь этих крупных свалок составляет почти 19 га, стоимость заключенных контрактов на проведение работ превысила 470 млн рублей. В результате рекультивации будет улучшено качество жизни почти 190 тыс. человек", - сказали в министерстве.

Там добавили, что в июле 2023 года была досрочно, с опережением на четыре месяца, завершена рекультивация свалки в городе Карталы. Свалка существовала с 2009 года, ее площадь составляла почти 13 га. Стоимость выполненных работ превысила 125 млн рублей, в результате улучшено качество жизни почти 30 тыс. человек.

По информации министерства, самой крупной рекультивированной свалкой Челябинской области стала челябинская городская свалка, работы на которой завершили в 2021 году. Она существовала с 1949 года, ее площадь составляла 74,1 га. Рекультивация позволила улучшить качество жизни более 1,2 млн человек.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили ТАСС, что в городе на конец августа ликвидированы 54 несанкционированные свалки, вывезено более 32,6 тыс. тонн отходов. До конца текущего года планируется ликвидировать все свалки, включенные в специальный перечень в пределах лимитов финансирования.