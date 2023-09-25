ФАС возбудила дело из-за необоснованного повышения "Мегафоном" тарифов в 2023 году

В службе отметили, что оператор произвел повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая его ростом затрат

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Мегафона" в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Компания продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения, - говорится в сообщении. - В 2023 году ПАО "Мегафон" произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат".

О расследовании повышения тарифов сотовой связи

В ФАС напомнили, что в декабре 2022 года служба начала расследование повышения тарифов сотовой связи несколькими мобильными операторами. "По результатам проведенного ведомством анализа рост тарифов операторов Теле2 и "Билайн" признан обоснованным - они предоставили ФАС обоснования, подтверждающие рост затрат на сеть", - сообщили в службе.

Там отметили, что при этом данные финансовой отчетности ПАО "Мегафон" "свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли".

В этой связи ФАС России пришла к выводу, что оснований для повышения тарифов у ПАО "Мегафон" нет. Действия компании могут привести к ущемлению интересов потребителей.

"В результате ФАС России возбудила в отношении ПАО "Мегафон" антимонопольное дело. В случае установления вины оператору связи грозит штраф в соответствии с КоАП РФ", - подчеркнули в ФАС, добавив, что в декабре 2022 года служба уже признала "Мегафон" нарушившим антимонопольное законодательство и выдала предписание о снижении тарифов.

"До настоящего момента предписание ведомства остается неисполненным и обжалуется компанией в суде. Таким образом, оператор связи продолжает извлекать доход из произведенного необоснованного повышения", - заключили в антимонопольном ведомстве.