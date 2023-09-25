25 сентября, 09:09,
обновлено 25 сентября, 09:25

В "Мегафоне" не получали уведомления ФАС по делу о необоснованном повышении тарифов

В службе отметили, что оператор в 2023 году произвел повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотовый оператор "Мегафон" пока не получил уведомления от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по делу о необоснованном повышении тарифов на услуги связи в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"Мы пока не получали официального уведомления от ведомства", - рассказали в пресс-службе в ответ на запрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении "Мегафона" в связи с необоснованным повышением тарифов на услуги связи. В службе отметили, что оператор в 2023 году произвел повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 млн абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат, при этом данные финансовой отчетности "Мегафона" "свидетельствуют о значительном снижении расходов компании и росте чистой прибыли". 

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