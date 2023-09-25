"Транснефть" обеспечит отгрузку нефтепродуктов на экспорт при согласовании с таможней

Правительство ранее внесло несколько корректировок в запрет об экспорте нефтепродуктов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" обеспечит отгрузку партий нефтепродуктов на экспорт при согласовании таможенных органов РФ, сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"При согласовании таможенных органов "Транснефть" обеспечит отгрузку партий нефтепродуктов", - сказал он. В прошедшие выходные отгружались только транзитные партии из Белоруссии и в страны ЕАЭС, отметил Демин.

Ранее правительство РФ внесло несколько корректировок в запрет об экспорте нефтепродуктов, в том числе разрешив транспортировку нефтепродуктов, принятых РЖД и "Транснефтью" до 21 сентября, а также выведя из-под действия запрета судовое топливо, газойли и средние дистилляты.

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка с 21 сентября с несколькими исключениями. Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявляли в Минэнерго РФ.

"Транснефть" 22 сентября сообщала, что остановила погрузку дизельного топлива на экспорт в портах Новороссийска и Приморска, которое поступало туда по нефтепродуктопроводам "Юг" и "Север".