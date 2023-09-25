25 сентября, 09:25

Polymetal оценивает экспортную пошлину на драгметаллы в $30-40 млн в 2023 году

Компания оценивает, что в 2024 году при той же ставке пошлины в 5,5% сумма составит $100-130 млн от EBITDA

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Polymetal оценивает размер недавно введенной в России экспортной пошлины на драгоценные металлы в $30-40 млн от EBITDA в 2023 году при ставке пошлины в 5,5%, следует из презентации компании показанной в ходе брифинга для инвесторов и аналитиков.

По оценке компании, в 2024 году при той же ставке пошлины в 5,5% сумма составит $100-130 млн от EBITDA.

Ранее кабмин РФ ввел гибкие экспортные пошлины на драгоценные металлы, драгоценные камни, жемчуг, черные и цветные металлы в размере от 0% до 7% в зависимости от курса доллара. Согласно документу, размер пошлины будет составлять 4% при курсе более 80 рублей и менее 85 рублей за доллар, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за доллар, 5,5% - от более 90 рублей до менее 95 рублей за доллар и 7% - при курсе свыше 95 рублей. 

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