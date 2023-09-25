Актауский морской порт получил международный статус решением правительства Казахстана

Соответствующий документ подписал глава кабмина Алихан Смаилов

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Актаускому морскому торговому порту придан международный статус. Соответствующее постановление правительства Казахстана опубликовано на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов "Адилет".

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения", - говорится в постановлении, подписанном главой кабмина Алиханом Смаиловым.

Документ предписывает министерствам транспорта, национальной экономики и финансов принять все необходимые меры для реализации постановления.

В июле 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством "стратегическую задачу" по трансформации портов республики с тем, чтобы превратить их в один из ведущих хабов Каспийского моря. По оценке Токаева, республике следует укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау.

До 2018 года порт Актау имел статус международного, но лишился его решением правительства.