Набсовет X5 утвердил обновленную стратегию устойчивого развития до 2025 года

Как сообщил ретейлер, среди основных целевых показателей - сокращение удельных выбросов парниковых газов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", утвердил обновленную стратегию устойчивого развития компании с целевыми показателями до 2025 года, среди которых - сокращение удельных выбросов парниковых газов, говорится в сообщении ретейлера.

"Наблюдательный совет X5 Group принял обновленную стратегию устойчивого развития компании с целевыми показателями до 2025 года. X5 намерена сократить удельные выбросы парниковых газов (Scope 1 и Scope 2) на 15% (на 1 кв. м. торговой площади по сравнению с 2019 годом - прим. ТАСС) через повышение энергоэффективности", - отмечается в сообщении.

В свою очередь доля возобновляемой и низкоуглеродной энергии, используемой в операционной деятельности, должна достичь 5%. Среди прочего, X5 ставит целью развивать программу ЗОЖ-уроков для школьников, планирует ежегодно увеличивать количество благополучателей проектов продовольственной помощи на 10%, масштабировать фудшеринг.

"Помимо обновления метрик, компания также добавила в стратегию устойчивого развития такие направления как сокращение удельных прочих косвенных выбросов (Scope 3), эффективное водопотребление. Особое внимание уделено социальным инициативам: развитие инклюзии, расширение программ продовольственной помощи, продвижение здорового питания среди школьников и не только", - отметила президент X5 Екатерина Лобачева, слова которой приводятся в сообщении.

X5 Group - ведущий по объему выручки российский ретейлер. Под управлением компании по состоянию на 30 июня 2023 года находились 22,682 тыс. магазинов, в том числе 20,248 тыс. магазинов "Пятерочка", 956 супермаркетов "Перекресток" и 809 "жестких" дискаунтеров "Чижик".