Мишустин сообщил о планах утвердить декларацию о развитии связей в ЕАЭС в декабре

По словам премьер-министра РФ, в 2024 году будет отмечаться 10-летие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Декларацию о развитии сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до 2030 и до 2045 годов планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в декабре, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече глав делегаций, прибывших на "Иннопром", с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Мы с коллегами [на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 24-25 августа] в Ереване обсуждали вопросы дальнейшей интеграции, дальнейшего развития процессов в рамках союза, которые будем представлять на ваше утверждение к декабрю, к заседанию Высшего [Евразийского экономического] совета в Санкт-Петербурге", - сказал Мишустин. В частности, на ЕМПС обсуждались планы развития экономических процессов в ЕАЭС до 2030 и 2045 годов.

Глава кабмина РФ также напомнил, что в 2024 году будет отмечаться 10-летие подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. "Абсолютно уверен, наши казахстанские партнеры будут продолжать развитие интеграционных процессов", - подчеркнул Мишустин.

Отдельно он передал Токаеву наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Председатель правительства РФ отметил, что с большим интересом посетил в Астане выставку "Иннопром. Казахстан", где ознакомился с передовыми наработками в промышленных отраслях.