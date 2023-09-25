Мишустин заявил о развитии сотрудничества с Казахстаном по всем направлениям

По словам премьер-министра, объем товарооборота двух стран обновил исторические рекорды

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Москва развивает сотрудничество с Астаной по всем направлениям, в том числе в сферах производства, технологий и инвестиций. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Что касается России и Казахстана - у нас укрепляется сотрудничество по всем направлениям, - отметил он. - Это сотрудничество в научно-технической, производственной, инвестиционной [сферах]".

Мишустин указал, что в Казахстане совместно с Россией уже реализуется целый ряд масштабных проектов - в автомобильной, авиационной, легкой, нефтехимической, металлургической и цифровой отраслях. Отдельно он остановился и на теме межрегионального сотрудничества.

"Очень отрадно, что наши регионы, главы регионов имеют прямые связи с казахстанскими партнерами. 76 таких прямых договоров заключено", - добавил глава российского кабмина.

Мишустин также обратил внимание, что объем товарооборота России и Казахстана обновляет исторические рекорды. "В прошлом году он достиг около двух трлн рублей. В этом году - с января по июль - это уже более 1,5 трлн рублей", - привел статистику премьер РФ.