Мишустин анонсировал встречу премьеров ЕАЭС в Бишкеке

Премьер-министр РФ сообщил об обсуждении с коллегами по "пятерке" специальных механизмов финансирования совместных кооперационных проектов

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьеры стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в октябре проведут встречу в Бишкеке. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"С коллегами по "пятерке" мы сейчас обсуждаем специальные механизмы финансирования совместных кооперационных проектов. Как раз в Бишкеке 26 октября будем это подробно обсуждать", - отметил он, говоря о сотрудничестве в рамках ЕАЭС на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.