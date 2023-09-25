В индустриальных парках Подмосковья построят более 1 млн кв. м помещений для бизнеса

Общая площадь 69 индустриальных парков в регионе составляет около 3,6 тыс. га

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Около 1,3 млн кв. м готовых помещений для размещения бизнеса планируют построить в индустриальных парках Московской области до 2028 года. В настоящее время для инвесторов на этих площадках доступно более 500 тыс. кв. м, об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"На сегодняшний день для инвесторов, желающих запустить предприятие в индустриальных парках Подмосковья, доступно 517 тыс. кв. м. Чуть более чем за четыре года будут построены новые помещения, более чем в 2,5 раза превышающие по своей совокупной площади те, что предлагают инвесторам на данный момент", - сказала Зиновьева.

Она уточнила, что до 2028 года в индустриальных парках, расположенных в Московской области, будет построено около 1,3 млн кв. м готовых помещений для бизнеса.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что общая площадь 69 индустриальных парков в регионе составляет около 3,6 тыс. га. Приобрести промышленную недвижимость на площадках парков можно с помощью "Промышленной ипотеки". Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в одном из индустриальных парков региона можно на инвестиционной карте Московской области.