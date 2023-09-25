Источник в Анкаре заявил, что вопрос о возрождении прежней зерновой сделки сейчас в тупике

Он обратил внимание на то, что "даже руководство ООН теперь открыто говорит об отсутствии оптимизма по этой теме"

АНКАРА, 25 сентября. /ТАСС/. Нынешняя международная конъюнктура фактически завела в тупик вопрос о возрождении зерновой сделки в том виде, в котором она начиналась. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС источник в Анкаре.

"Мы не видим сейчас четких перспектив для возрождения договоренностей. Это обусловлено международной конъюнктурой, которая сложилась. Получается, что сделка в тупике, потому что ее непосредственные участники и заинтересованные стороны на Западе видят в зерновом вопросе больше рычаг влияния, а не чисто гуманитарный аспект", - сказал собеседник. Он также обратил внимание на то, что "даже руководство ООН теперь открыто говорит об отсутствии оптимизма по этой теме".

По его мнению, это обусловлено ситуацией с конфликтом на Украине и поиском альтернативных маршрутов доставки зерновых. Турция, по его словам, "продолжит искать варианты для эффективного посредничества, в том числе по мирным переговорам, и не бросит этих усилий, хотя это очень сложная работа". Альтернативные маршруты, по мнению источника, "пока не могут сравниться по эффективности с черноморской инициативой и либо более рискованны, дороги или не обеспечивают нужные объемы".

Зерновая сделка была заключена в конце июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предусматривала разработку механизма вывоза украинской продукции из черноморских портов. Также ООН обязалась способствовать экспорту российской сельхозпродукции.

Действие сделки прекратилось с 18 июля, после того как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН, что не будет ее продлевать. Президент Владимир Путин объяснил это тем, что условия сделки в отношении России не выполняются. Он указал на то, что большая часть украинского зерна вывозилась на Запад, а главная цель сделки - поставка зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была достигнута.