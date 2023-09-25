Комитет Думы не поддержал введение штрафа за наем без документов воинского учета

Отказать в трудоустройстве соискателю можно только в связи его неподходящими деловыми качествами

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате отклонить в первом чтении законопроект о введении административных штрафов для работодателей за наем военнообязанных или подлежащих призыву граждан, если они не предоставили документы воинского учета.

Законопроект был внесен Законодательным собранием Калужской области. Он, в частности, предусматривает дополнение Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) положением, согласно которому заключение трудового договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета, повлечет штраф для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как указано в заключении комитета, ни в Трудовом кодексе РФ, ни в законе о воинской обязанности нет норм о праве работодателя отказать в трудоустройстве поступающему на работу лицу в связи с непредставлением им документов воинского учета, это можно сделать только в связи неподходящими деловыми качествами соискателя.

"Таким образом, на практике может сложиться такая ситуация, что работодатель будет не вправе отказать в приеме на работу лицу, не представившему документы воинского учета. Однако после заключения с ним трудового договора (в случае принятия проектируемых норм) работодатель будет нести за это административную ответственность, причем в повышенных размерах", - указано в заключении. В комитете также напомнили, что в КоАП ранее уже были внесены "комплексные изменения, направленные на усиление административной ответственности в области воинского учета, в том числе и в отношении работодателей". На этом основании Госдуме рекомендовано законопроект отклонить.