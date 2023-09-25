Сийярто обсудил с Лихачевым реализацию проекта АЭС "Пакш-2"

Строители АЭС "Пакш-2" увеличили до более чем 1 км длину противофильтрационной завесы, защищающей от грунтовых вод котлован под пятым и шестым энергоблоками станции, сообщил глава МИД Венгрии

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Строители АЭС "Пакш-2" в Венгрии увеличили до более чем 1 км длину противофильтрационной завесы, защищающей от грунтовых вод котлован под пятым и шестым энергоблоками станции. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Вене с главой Росатома Алексеем Лихачевым, который 22-23 сентября осмотрел стройплощадку в Пакше.

"Сегодня утром мы преодолели 1 км 57 метров в сооружении противофильтрационной завесы", - сказал глава МИД на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Он назвал это очередным "впечатляющим этапом инвестиций" в строительство второй очереди станции в Пакше по проекту Росатома. "Одновременно продолжается выемка грунта в котловане на глубину до 5 м, и мы готовим заявки на получение разрешений для разработки участка земли на глубину от 5 до 23 м под будущими блоками атомной электростанции", - сказал Сийярто в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он также отметил, что Росатом выдал заказы на сооружение основного оборудования для станции, в том числе оболочки ядерного реактора. Строительство новой АЭС в Пакше идет по графику, подчеркнул глава венгерского МИД, уточнив, что подключение ее к сети намечено на начало 2030-х годов. После этого страна в гораздо меньшей степени будет подвержена "сильным колебаниям цен на международном энергетическом рынке".