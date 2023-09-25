Сийярто заверил Лихачева, что Венгрия не допустит санкций ЕС против РФ в ядерной отрасли

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики отметил, что такие ограничения серьезно противоречили бы национальным интересам страны

БУДАПЕШТ, 25 сентября. /ТАСС/. Венгрия наложит вето на любые предложения в Евросоюзе о введении санкций против организаций и предприятий российской ядерной энергетики. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заверил в этом главу Росатома Алексея Лихачева на встрече в Вене, состоявшейся на полях Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы постоянно получаем новости или слухи из Брюсселя о том, что несколько государств - членов ЕС настойчиво поднимают вопрос о введении санкций в отношении атомной отрасли. Это серьезно противоречило бы национальным интересам Венгрии, и поэтому, конечно, если такое предложение серьезно возникнет в будущем, то венгерская сторона наложит на него вето", - заявил глава МИД в видеообращении на своей странице в странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто отметил, что изложил свою позицию по этому вопросу на встрече с Лихачевым.

"Возможность использовать ядерную энергию и делать это в сотрудничестве с Росатомом отвечает национальным интересам Венгрии. Строительство АЭС "Пакш-2" продолжает оставаться крупным международным проектом, и помимо Росатома в нем участвуют американские, немецкие и французские компании", - сказал министр.

"Ядерная энергетика по-прежнему подвергается серьезным политическим и идеологическим нападкам в Европе, но если мы спросим, как производить большое количество электроэнергии по конкурентоспособной цене, безопасно и с учетом необходимости защиты окружающей среды, то ядерная энергетика даст ответ на этот вопрос", - убежден Сийярто.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-х и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство объектов второй очереди, в том числе пятого и шестого энергоблоков. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.

22-23 сентября Лихачев побывал на стройплощадке в Пакше, где продолжается сооружение двух новых энергоблоков.