Решетников заявил, что чрезмерное ужесточение ДКП может помешать привлечению инвестиций

По словам министра экономического развития, также ужесточение денежно-кредитной политики может помешать насыщению внутреннего рынка продукцией

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Чрезмерное ужесточение ДКП может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

"Еще один риск - чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики. Сегодня она решает проблему балансировки спроса и предложения за счет ограничения спроса, а завтра может помешать привлечению инвестиций и насыщению внутреннего рынка продукцией", - сказал министр, добавив, что внутренние риски связаны, прежде всего, с дефицитом кадров.

По словам Решетникова, с учетом прогноза развития и роста производительности, к 2030 году в экономику дополнительно потребуется 2,3 млн человек. Из них половина может быть закрыта внутренними ресурсами: благодаря накопленному эффекту от пенсионной реформы и росту занятости молодежи. Вторую половину предстоит закрыть за счет дополнительного повышения производительности труда в ряде отраслей, более активного привлечения на рынок труда студентов и иных граждан, которые сейчас не стоят на учете в службах занятости, а также за счет миграционного притока, отметил глава МЭР.

Со стороны внешних условий ключевым риском Решетников назвал динамику мировой экономики. "Ее общее замедление может повлиять на объемы и цены на наши экспортные товары. Курс может оказаться более слабым", - сказал он.