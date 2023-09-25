В "Росэнергоатоме" заявили об активных ударах ВСУ по Энергодару на минувшей неделе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее также отмечал, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украинские войска на прошлой неделе активно наносили удары по гражданской инфраструктуре Энергодара Запорожской области, в том числе с применением беспилотников. Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Взрывов [на минувшей неделе в Энергодаре] было достаточное количество. В основном это взрывы, которые происходят в связи с применением беспилотных летательных аппаратов [со стороны ВСУ], но бьют они исключительно по гражданской инфраструктуре, причем среди белого дня", - сказал Карчаа в эфире Первого канала.

15 сентября эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что продолжают слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС. В понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС остается нестабильной.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.