Завод Hyundai в Санкт-Петербурге купит российская компания

Сделка будет включать обратный опцион

АСТАНА, 25 сентября./ТАСС/. Покупателем завода Hyundai в Санкт-Петербурге станет российская компания, сделка будет включать обратный опцион. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Казахстан".

"У нас уже решения все сформированы относительно приобретения Hyundai. По крайней мере то, что заявлялось непосредственно самой компанией. Поэтому в ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания", - сказал он.

"Что касается Hyundai, они планируют с опционом. Но с учетом указа президента он ограничен двумя годами", - добавил вице-премьер.

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. В простое находились 2,206 тыс. работников завода из 2,537 тыс. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, составляла более 200 тыс. автомобилей в год.