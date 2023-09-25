25 сентября, 10:30,
обновлено 25 сентября, 10:44
"Иннопром"

Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору без обратного опциона

Станислав Красильников/ ТАСС
© Станислав Красильников/ ТАСС

Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не включала опцион на обратный выкуп. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Volvo - без опциона", - сказал он.

В начале сентября активы автоконцерна Volvo в РФ были переданы российскому инвестору. В Минпромторге РФ тогда сообщили о том, что ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия"Иннопром"
© Информационное агентство ТАСС
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