Активы Volvo в РФ передали российскому инвестору без обратного опциона

Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга России Денис Мантуров

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Сделка по передаче активов шведского автоконцерна Volvo в РФ не включала опцион на обратный выкуп. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Volvo - без опциона", - сказал он.

В начале сентября активы автоконцерна Volvo в РФ были переданы российскому инвестору. В Минпромторге РФ тогда сообщили о том, что ведется работа по перезапуску производства в Калуге с привлечением отечественного партнера.