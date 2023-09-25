Мантуров не подтвердил приостановку проекта Lada X-Cross в Санкт-Петербурге

О возможном закрытии проекта из-за разногласий с китайским партнером ранее сообщил отраслевой Telegram-канал "Русский автомобиль"

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, который является председателем совета директоров "Автоваза", не подтвердил приостановку проекта запуска производства Lada X-Cross в партнерстве с китайским производителем.

"Мне о таком неизвестно", - ответил он на вопрос о приостановке проекта.

Ранее о возможном закрытии проекта из-за разногласий с китайским партнером сообщил отраслевой Telegram-канал "Русский автомобиль".

"Автоваз" 17 июня перезапустил производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем. Первой моделью стал кроссовер Lada Х-Cross 5, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач. С 2024 года на площадке также будет производиться седан.