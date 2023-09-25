ЕС вывез с Украины сухопутным путем 4 млн тонн зерна в августе

По словам еврокомиссара по транспорту Адины Валеан, с мая 2022 года по август 2023 года по линиям солидарности было вывезено 53 млн тонн агропродукции, в том числе 48 млн тонн зерна, экспорт которых принес Украине €38 млрд

БРЮССЕЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз вывез с Украины сухопутным и речным путем 4 млн тонн зерна в августе, сообщила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан.

"Только в августе Украина смогла вывезти по линиям солидарности (сухопутных и речных коридорах, в частности по Дунаю, созданных по инициативе Еврокомиссии весной 2022 года - прим.ТАСС)", - сообщила Валеан. Она подчеркнула, что этот путь стал единственным для украинского аграрного экспорта после прекращения черноморской зерновой сделки. По ее словам, с мая 2022 года по август 2023 года по линиям солидарности было вывезено 53 млн тонн агропродукции, в том числе 48 млн тонн зерна, экспорт которых принес Украине €38 млрд. Этим же маршрутом Киев импортировал "34 млн тонн других грузов", стоимостью €17 млрд.