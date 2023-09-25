Премьер Киргизии предложил странам региона усилить промкооперацию

Акылбек Жапаров отметил, что в настоящее время мир находится на стадии "четвертой технологической революции", что дает шанс более высокими темпами развивать национальные экономики

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров призвал страны региона более активно развивать промышленную кооперацию. Об этом он заявил в Астане на пленарной сессии международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Кыргызстан всегда признавал огромную важность регионального сотрудничества, и нынешняя динамика меняющегося мира требует от нас, как от традиционных партнеров, политической воли и совместных решительных действий к промышленной кооперации, справедливой интеграции во всех аспектах жизнедеятельности", - сказал он.

По его оценке, представленные на выставке "Иннопром Казахстан" образцы продукции "не уступают лучшим на сегодняшний день мировым предложениям".

"Иннопром" является свидетельством нашей общей приверженности неуклонному развитию промышленного и инновационного потенциала наших стран", - отметил киргизский премьер.

Жапаров также заверил, что в настоящее время мир находится на стадии "четвертой технологической революции", что дает шанс более высокими темпами развивать национальные экономики. "Новые перспективы промышленной трансформации, в которой мы находимся, представляют огромный потенциал улучшения уровня жизни человечества, решения многих насущных проблем, однако также допускает появление новых проблемных вопросов. Мощное развитие получит логистика, представленная современными решениями. В целом повысится рациональность пользования ресурсами, в том числе природными. Экономика станет более прозрачной, предсказуемой, а её развитие быстрым и системным", - уверен он.

Международная промышленная выставка продолжится в Астане до 27 сентября.