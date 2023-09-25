25 сентября, 11:02,
обновлено 25 сентября, 11:10

"Мечел" и Газпромбанк договорились о реструктуризации задолженности компании

Стороны договорились о реструктуризации задолженности на сумму $320 млн

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк, "Мечел" и Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в "Мечел") заключили мировое соглашение по иску банка, стороны договорились о реструктуризации задолженности на сумму $320 млн, говорится в сообщении "Мечела".

"Банк ГПБ (АО) приобрел в полном объеме все права у иностранного кредитора по кредитному договору от 2010 года, заключенному с Челябинским металлургическим комбинатом, предоставленному в том числе под гарантии экспортных кредитных агентств иностранных государств. Условия соглашений предусматривают: прощение части общего долга, конвертацию всей суммы новой задолженности в рубли, выплату долга в течение двух лет", - говорится в сообщении компании. 

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