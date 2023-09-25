Бензин и дизель на бирже продолжают дешеветь после запрета на их экспорт

Цена бензина Аи-92 снизилась до 55,451 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива в европейской части России продолжает уменьшаться после введенных на прошлой неделе ограничений на экспорт этих видов топлива из России. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-92 снизилась на 0,85%, до 55,451 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 0,95%, до 60,847 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 подешевел на 2,11%, до 58,11 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) на торгах в понедельник подорожало на 13,35%, до 77,945 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут подешевел до 0,31%, до 37,36 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 1,38%, до 26,525 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,87%, до 20,818 тыс. рублей за тонну

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнил, что запрет пока введен бессрочно, срок его действия будет зависеть от насыщения рынка и результатов этой меры. После этого биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%.

В Минэнерго России также заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.