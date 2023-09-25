СМИ: министры сельского хозяйства Польши и Украины 27 сентября обсудят поставки зерновых

По данным радиостанции RMF24, Варшава добивается отзыва Киевом его иска во Всемирную торговую организацию

ТАСС, 25 сентября. Главы министерств сельского хозяйства Польши и Украины 27 сентября проведут встречу, посвященную конфликту вокруг поставок украинского зерна на польскую территорию. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, Польша добивается отзыва Украиной ее иска во Всемирную торговую организацию (ВТО). Отменять эмбарго на украинское зерно Варшава не планирует, пока не появится такой механизм, регулирующий его поставки, который защитит польских производителей.

28 сентября запланирована новая встреча координационной платформы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам украинского зерна, где представители стран ЕС и Украины будут обсуждать проблемные вопросы относительно ввоза украинского зерна на территорию сообщества.

ЕК 15 сентября отказалась продлить действие эмбарго на ввоз украинского зерна. На этом фоне Венгрия, Словакия и Польша продлили запрет на ввоз аграрной продукции с Украины на национальном уровне. В понедельник стало известно, что Украина подала в ВТО иски к этим трем странам.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, односторонние действия стран - членов ЕС в сфере торговли неприемлемы. Она выразила надежду, что эти государства снимут свои ограничения, и не придется долго выяснять отношения в судах, а предпринятые Киевом шаги и давление ЕК и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами.

Словакия, Венгрия и Польша в ответ на обращение Киева к ВТО решили прекратить участие в работе координационной платформы Еврокомиссии по проблемам поставок украинских зерновых. В работе платформы принимали участие представители ЕК, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Украины. Встречи проходят в Брюсселе.