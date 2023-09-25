В МЭР заявили о готовности обсуждать поддержку спроса в автопроме после насыщения рынка

По словам министра экономического развития Максима Решетникова, необходимо сосредоточиться на поддержке автопроизводства, и, в первую очередь, производства автокомпонентов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития готово обсуждать вопрос поддержки спроса в автопроме после насыщения рынка отечественной продукцией. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации.

"С нашей точки зрения мы сейчас испытываем острый дефицит предложения. Поэтому, дополнительное стимулирование спроса приведет к дополнительному росту цен и разогреву спроса, который сейчас наши автопроизводители не в состоянии удовлетворить", - сказал он.

По его словам, необходимо сосредоточиться на поддержке автопроизводства, и, в первую очередь, производства автокомпонентов. "Готовы обсуждать вопрос поддержки спроса, но только одновременно или после того, как мы увидим реальное движение автопроизводителей к насыщению предложением, особенно с теми параметрами, как есть", - добавил министр.