Власти Свердловской области ожидают снижения урожая зерновых на 10-15% из-за погоды

В 2023 году они рассчитывают собрать порядка 600 тыс. тонн зерновых культур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают собрать в 2023 году порядка 600 тыс. тонн зерновых культур, что на 10-15% меньше среднегодовых показателей. На объем урожая повлияло засушливое лето, сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова.

"Если говорить про зерновые культуры, мы ожидаем сбора урожая порядка 600 тыс. тонн. Это несколько меньше наших плановых объемов, но это в том числе результаты погодных условий этого лета", - сказала Кузнецова, уточнив, что среднегодовые значения составляют порядка 670-700 тыс. тонн.

Она отметила, что ежегодная потребность в зерновых составляет в области более 1 млн тонн, однако дефицита не ожидается, так как недостающие объемы планируется закупить в соседних регионах.

"Что касается овощей открытого грунта - это картофель, морковь, свекла, капуста, так называемый борщевой набор, - его мы соберем в полном объеме. Это порядка 44 тыс. тонн овощей и 250 тыс. тонн с небольшим картофеля", - добавила министр. По ее словам, жителей области в полном объеме удастся обеспечить овощами собственного производства.

Ранняя весна и теплая погода позволили земледельцам в 2023 году приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Однако в дальнейшем аномально жаркая погода и отсутствие осадков в мае и июне негативно сказались на росте и развитии сельскохозяйственных культур. В связи с этим губернатор Евгений Куйвашев принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в 42 муниципалитетах, где посевы пострадали из-за засухи.