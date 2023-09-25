АО "Эксар" получит полномочия по перестрахованию торговых кредитов

Предполагается, что такая деятельность будет осуществляться агентством за счет собственного капитала

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение акционерного общества "Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" (АО "Эксар") временными полномочиями по перестрахованию торговых кредитов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Речь идет о наделении АО "Эксар" временными полномочиями на осуществление деятельности (в порядке и сроки, устанавливаемые кабмином) по перестрахованию в отношении рисков неполучения платежа от лица, на котором лежит платежное обязательство в связи с контрактами, предусматривающими отсрочку (рассрочку) платежа за поставленные на территории РФ товары, оказанные услуги, выполненные работы, переданные права на результаты интеллектуальной деятельности.

"На фоне расширения международных ограничительных мер происходит сокращение объема страхового покрытия со стороны коммерческих страховщиков, в том числе из иностранных государств, наблюдается дефицит перестраховочной емкости. Наделение АО "Эксар" полномочиями на осуществление деятельности по перестрахованию торговых кредитов внутри Российской Федерации служит временным антикризисным решением в целях поддержки российской экономики", - говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что такая деятельность будет осуществляться АО "Эксар" за счет собственного капитала, без привлечения по соответствующим обязательствам государственных гарантий РФ.

Дополнительный объем обязательств по перестрахованию торговых кредитов не приведет к нарушению требований к финансовой устойчивости и не ограничит возможности по осуществлению основной деятельности по страхованию экспортных и импортных кредитов АО "Эксар", указывают в кабмине. Согласно законопроекту, предлагается не применять положения законодательства РФ об организации страхового дела к нормам документа по аналогии с уже существующими изъятиями для деятельности Агентства.

Также предусматривается переход к Российской Федерации прав требований бенефициара к лицу, виновному в наступлении страхового случая, при исполнении государственных гарантий РФ, предоставленных по обязательствам АО "Эксар" или организации, на которую, согласно законодательству, возложены функции по страховой поддержке экспорта и импорта. Необходимость перехода к РФ таких прав обусловлена возможной ожидаемой недостаточной обеспеченностью регрессных требований: в случае исполнения какой-либо из государственных гарантий Российской Федерации в сумме, превышающей сумму (объем) имеющегося обеспечения регрессных требований, реализация перешедших к РФ прав требования бенефициара к лицу, ответственному за наступление страхового случая, будет являться дополнительным источником возмещения Российской Федерации сумм, уплаченных по такой гарантии.