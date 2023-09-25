Минсельхоз заявил о росте сбора овощей в 2023 году на 18%

По данным ведомства, этот показатель составил 2,5 млн тонн

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сбор овощей открытого грунта в России в 2023 году вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,5 млн тонн. Об этом сообщили в Минсельхозе России.

"Российские аграрии собрали порядка 2,5 млн тонн овощей открытого грунта. Это на 18% больше показателя за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционными лидерами по их производству в стране являются Астраханская, Волгоградская, Московская, Ростовская, Саратовская, Самарская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Кабардино-Балкарская Республика.

Также, порядка 1,14 млн тонн овощей уже получено в российских теплицах, что на 1,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В том числе собрано 621,5 тыс. тонн огурцов и 484,4 тыс. тонн томатов.

В 10 ведущих регионов в этом сегменте входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Карачаево-Черкессия, Чеченская и Башкортостан.

"Овощеводство открытого и закрытого грунта активно стимулируется государством. Для предприятий тепличной отрасли, в частности, предусмотрены льготные инвестиционные кредиты, поддержка на производство тонны продукции с применением технологии досвечивания. Также с этого года в России стартовал федеральный проект, который предусматривает мероприятия, направленные на увеличение производства овощей и картофеля, а также строительство современных овощехранилищ", - добавляется в сообщении Минсельхоза России.