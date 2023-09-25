Киев получил от Всемирного банка кредит на $100 млн на возмещение пенсионных выплат

Украинское министерство финансов сообщило, что средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" Peace in Ukraine

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Украина получила от Всемирного банка (ВБ) $100 млн под гарантии Великобритании. Об этом сообщило украинское министерство финансов.

"Сегодня, 25 сентября, Украина получила $100 млн от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" Peace in Ukraine", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

По данным украинского Минфина на начало сентября, проектный портфель страны во Всемирном банке насчитывает 20 действующих проектов на общую сумму более $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств, а также более $20 млрд в виде грантовых средств. При этом, как отмечал ранее источник в российской дирекции ВБ, Всемирный банк исчерпал внутренние возможности по оказанию финансовой помощи Киеву и по состоянию на начало 2023 года около 90% средств предоставлены не самой организацией, а в форме грантов и суверенных гарантий доноров, среди которых США, Япония, Великобритания и страны ЕС. Финансирование предоставляется на выплату пенсий, пособий и зарплат для работников здравоохранения и чрезвычайных служб. За целевым использованием средств следит служба внутреннего аудита ВБ.

6 августа депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что общая сумма грантов и кредитов, выделенных Украине ее партнерами с конца февраля 2022 года, достигла $60 млрд. В бюджет Украины на 2023 год заложен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Проект бюджета на 2024 год предусматривает дефицит около $42 млрд, что составляет почти половину расходной части. В Киеве открыто заявляют, что самостоятельно могут покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных партнеров.