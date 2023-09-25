"Энергоатом" вывел все работающие энергоблоки Украины на максимальную мощность

Как отметили в компании, завершена перезагрузка и ведутся пусковые операции еще на одном энергоблоке, который вскоре также включат в работу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Все семь работающих на Украине ядерных энергоблоков выведены на максимальный уровень мощности. Об этом сообщила компания "Энергоатом".

"25 сентября 2023 года государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" вывело на максимальную мощность, ранее ограниченную условиями работы рынка, все семь работающих в настоящее время атомных энергоблоков, добавив 300 МВт мощности энергосистеме страны", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

В компании добавили, что сейчас завершена перезагрузка и ведутся пусковые операции еще на одном энергоблоке, который в скором времени также будет включен в работу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 сентября сообщал, что семь из девяти имеющихся в стране атомных энергоблоков отремонтированы к началу отопительного сезона.

Всего под контролем Украины находятся три действующих АЭС (Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская), на которых работают девять энергоблоков.