Мантуров назвал важной задачей перезапуск Lada Granta в Казахстане

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ сообщил, что после перезапуска производства Granta, в стране может быть налажен выпуск и других моделей

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. "Автоваз" готов продолжать проект по сборке автомобилей бренда в Казахстане, ключевой задачей является перезапуск производства Lada Granta. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной выставки "Иннопром.Казахстан".

После перезапуска производства Granta, в стране может быть налажен выпуск и других моделей, отметил он.

"Рынок Казахстана является стратегическим для развития экспорта "Автоваза". Компания готова продолжать этот проект и ведет тесный диалог с местным партнером относительно дальнейшей стратегии развития Lada на рынке Казахстана. Главной задачей сегодня является перезапуск производства Гранты, за которой могут последовать и другие модели", - заявил Мантуров.

Сборка Lada локализована в республике на предприятии "Сарыаркаавтопром" в Костанае. "Автоваз" прекратил поставки машинокомплектов в Казахстан в 2022 году.