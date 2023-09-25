В Москве предоставили 20 предпринимателям участки под промпредприятия

Договоры заключены на пять лет для реализации масштабных инвестпроектов, в течение которых инвесторы смогут сэкономить на аренде земли почти 550 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили 20 предпринимателям земельные участки по льготной ставке для строительства промышленных предприятий, они смогут сэкономить почти 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город предоставил 20 предпринимателям земельные участки по льготной ставке один рубль в год для строительства промышленных предприятий. Так, в городе появятся новые производства пищевых продуктов, мебели, строительных материалов и другие. Договоры заключены на пять лет для реализации масштабных инвестпроектов, в течение которых инвесторы смогут сэкономить на аренде земли почти 550 млн рублей", - приводятся слова и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как добавил и.о. министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, с марта 2022 года под возведение объектов промышленного назначения город передает земельные участки по льготной ставке один рубль в год. Для строительства промышленных предприятий в рамках масштабных инвестпроектов инвесторы получили почти 70 га земли по льготной ставке.

По словам и.о. руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, такой инструмент позволяет компаниям быстрее наладить выпуск важной для города продукции и создавать новые рабочие места.

"Благодаря реализации этих 20 масштабных инвестиционных проектов на новых предприятиях смогут трудоустроиться около 8,5 тыс. человек", - приводит пресс-служба слова Овчинского.