Бренд Candy продолжит работу и продажу товаров в России

Компания сообщила, что реализация продукции идет в прежнем режиме

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бренд бытовой техники Candy продолжает работу в России, реализация продукции идет в прежнем режиме, сообщил ТАСС представитель бренда.

"На текущий момент бренд Candy продолжает свое существование в России, реализация товаров и поддержка продолжаются в прежнем режиме", - сообщили в компании.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к российскому представительству Candy, сообщила, что китайский производитель бытовой техники Haier, который владеет брендом Candy, приняла решение ликвидировать российское юрлицо последнего - ООО "Канди С.Н.Г.". Решение, согласно газете, связано с "низкой прибыльностью" структуры.

Власти Кировской области также опровергли информацию СМИ о планируемой ликвидации завода "Веста" в Кирове, где производят стиральные машины под брендом Candy. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред правительства региона Михаил Сандалов.

"Сокращений на кировском предприятии Candy не планируется, как не планируется и его ликвидации. Это уже не первая информационная спекуляция вокруг нашего завода, подобная ситуация уже была весной этого года. Хочу заверить, что ситуация на заводе Candy рабочая. Более того, весной компания провела масштабную модернизацию и нацелена на изготовление востребованных на рынке стиральных машин", - отметил Михаил Сандалов.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, гендиректор АО "Веста" в Кирове Винченцо Руокко назвал информацию о закрытии завода "Веста" ложной. "В настоящее время в сети Интернет активно распространяется ложная информация от непроверенных источников о закрытии и банкротстве завода "Веста". Это уже не первая информационная атака на предприятие. В настоящее время осуществляется только реорганизация офиса продаж Candy СНГ в Москве, что и было причиной остановки производства на заводе "Веста" в сентябре. Никаких сокращений штата сотрудников и ликвидации завода не планируется", - приводится цитата Руокко.

О компании

Владельцем "Канди С.Н.Г." является итальянская Candy Hoover Group, которая входит в группу Haier. Согласно отчетности российской компании, ее выручка в 2022 году составила 10,896 млрд рублей, увеличившись на 30,5% по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль составила 455,632 млн рублей против убытка в 352,202 млн рублей в 2021 году. АО "Веста" в Кирове производит автоматические стиральные и стирально-сушильные машины. Ключевые бренды предприятия - Candy и Hoover. С 2019 года предприятие является подразделением Haier.