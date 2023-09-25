СФ ратифицировал протокол об экспортном кредите Белоруссии на строительство АЭС

По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Протокол к межправительственному соглашению с Белоруссией от 25 ноября 2011 года был подписан в Москве 2 марта и в Минске 3 марта. Представленный на ратификацию документ предусматривает продление периода использования государственного экспортного кредита на один год - до конца 2023 года, перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2023 года на 1 апреля 2024 года, а также осуществление платежей по погашению задолженности Белоруссии перед РФ исключительно в российских рублях.

Ранее протоколом от 14 июля 2020 года о внесении изменений в соглашение срок использования кредита продлевался на два года, то есть до конца 2022 года, также была перенесена дата начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Кроме того, смешанная процентная ставка по кредиту была заменена на фиксированную процентную ставку в размере 3,3% годовых.

По оценке госкорпорации "Росатом", общий объем использования кредита составит около $5,36 млрд, в том числе в 2023 году - около $100 млн.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, необходимые бюджетные ассигнования на кредит Белоруссии в 2023 году предусмотрены программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной законом о бюджете.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, в 2023 году поступления в федеральный бюджет в результате реализации этого документа сократятся на $173,2 млн и составят $88,6 млн, в период 2024-2038 годов поступления в федеральный бюджет увеличатся на $526,2 млн и составят $6 654,7 млн. Таким образом, вследствие реализации протокола ожидается, что начиная с 2023 года общая сумма поступлений в федеральный бюджет по соглашению увеличится на $353 млн и составит $6 743,3 млн.