СФ одобрил увеличение до 1 млн рублей пошлины за лицензию мобильным операторам

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ и вступают в силу с 1 января 2024 года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об увеличении с 7,5 тыс. до 1 млн рублей размера государственной пошлины за выдачу лицензии на оказание услуг связи.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ и вступают в силу с 1 января 2024 года. Речь идет о лицензиях, требующих установки сетевого оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Как указывается в сопроводительных материалах к закону, в настоящее время стоимость получения новой лицензии несоизмеримо меньше размера действующих штрафов за административные правонарушения в части внедрения СОРМ, а с учетом дальнейшего повышения штрафов эта разница будет еще больше, что позволит путем получения новой лицензии избежать оплаты штрафа.

Увеличение стоимости получения лицензий в области связи позволит сократить число недобросовестных операторов, а также повысить эффективность выполнения требований законодательства об обеспечении СОРМ со стороны операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу.