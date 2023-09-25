"Атоммаш" отгрузил корпус ядерного реактора для АЭС "Аккую" в Турции

Генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Игорь Котов сообщил, что завод работает слаженно и соблюдает сроки, которые ставят Росатом и заказчики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 сентября. /ТАСС/. Завод "Атоммаш" (входит в машиностроительный дивизион Росатома) в Волгодонске Ростовской области отгрузил корпус ядерного реактора для третьего энергоблока АЭС "Аккую" в Турции. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"География поставок предприятия велика. "Атоммаш" продолжает развивать экспортный потенциал и настраивает контакты с дружественными странами. С января по конец сентября этого года компания отгрузила пять корпусов реактора в Индию, Китай, Турцию и Россию. Это абсолютный рекорд для атомного машиностроения за всю историю", - привели в министерстве слова министра промышленности и энергетики Ростовской области Андрея Савельева.

Как отметил на церемонии отгрузки генеральный директор АО "Атомэнергомаш" Игорь Котов, завод работает слаженно и соблюдает сроки, которые перед ним ставят Росатом и заказчики. "В этом году у нас пятый реактор, и это действительно историческое событие. В 2020 году "Атоммаш" побил рекорд, отгрузив три реактора, 18 парогенераторов. Помню, как гордились этим достижением", - сказал на церемонии Котов.

АЭС "Аккую"

"Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1 200 МВт.

Проект полностью финансируется российской стороной. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании "Аккую нуклеар", принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй - владей - эксплуатируй"). Строительство первого энергоблока АЭС с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020 года. Корпус реактора блока №1 был установлен в проектное положение в июне 2021 года, блока №2 - в сентябре 2022 года.