25 сентября, 12:57,
обновлено 25 сентября, 14:19

США внесли в черный список организации РФ, КНР, ОАЭ, Финляндии, ФРГ, Омана и Пакистана

Polina LVT/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание министерства торговли США
© Polina LVT/ Shutterstock/ FOTODOM

Министерство торговли Соединенных Штатов решило ввести экспортные ограничения в отношении 28 компаний из этих стран

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 28 организаций из России, Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана, Финляндии. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

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Как следует из сообщения, бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, утверждает, что эти "организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов". В перечень были включены российские компании ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА. По версии Вашингтона, ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой", а также внесенные в список германские, финские и часть китайских компаний якобы "были вовлечены в сговор с целью нарушения экспортного контроля США" с целью организации поставок в РФ компонентов для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, как утверждается в документе, действия ВСМПО-АВИСМА "представляют собой критический риск утечки американских оборонных технологий".

Часть других вошедших в перечень компаний из КНР якобы "закупала и/или пыталась закупать товары американского происхождения, которые в конечном итоге направлялись на поддержку иранских программ по созданию оружия массового уничтожения и БПЛА", а также в связи с закупкой американской продукции для "продвижения китайских исследований в военной сфере".

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться. 

Теги:
СШАОманПакистанОАЭГерманияФинляндияРоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
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