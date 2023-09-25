В Чечне еще на трех предприятиях начали внедрять бережливые технологии

По словам министра экономического, территориального развития и торговли региона Рустама Шаптукаева, всего на данный момент в нацпроекте участвуют восемь компаний

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Участниками нацпроекта "Производительность труда" в Чечне с начала 2023 года стали еще три компании: промышленный комплекс, автомобилестроительное предприятие и цементный завод. Об этом ТАСС сообщил министр экономического, территориального развития и торговли региона Рустам Шаптукаев.

"В этом году заключены соглашения с "ЛидерА", ООО "Чеченавто" и АО "Чеченцемент". Таким образом, на сегодняшний день в Чеченской Республике участниками нацпроекта являются восемь предприятий. В настоящее время ведется работа по дополнительному отбору предприятий", - отметил он.

По его словам, адресная поддержка, квалифицированная помощь экспертов и обучение сотрудников предприятий, а также внедрение передовых решений уже способствуют повышению производительности участников нацпроекта.

"Завод по производству напитков "Чеченские минеральные воды" - один из первых участников проекта, без лишних финансовых вложений уже сейчас сократил время простоев оборудования на 30%, что позволило дополнительно выпускать 25 тыс. бутылок в месяц. В условиях сложившейся непростой экономической ситуации в нашей стране предприятиям необходимы новые решения для повышения эффективности деятельности и обеспечения экономической устойчивости", - отметил Шаптукаев.