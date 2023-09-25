25 сентября, 13:07

РФ сохранила пошлину на экспорт подсолнечного масла в октябре на нулевом уровне

В июне пошлина обнулилась впервые с февраля

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России в октябре будет нулевой, как и месяцем ранее, говорится в материалах Минсельхоза.

В июне пошлина обнулилась впервые с февраля 2023 года.

При этом пошлина на экспорт подсолнечного шрота в октябре снизится до 7,52 тыс. рублей с 7,995 тыс. рублей в июне.

Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены в размере $822,6 за тонну ($819,5 месяцем ранее), на шрот - $276 ($269,2 месяцем ранее).

О пошлине

С 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года на подсолнечное масло введена плавающая вывозная пошлина в размере 70%. Она взимается с разницы между базовой ценой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента. В августе правительство РФ продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота до 31 августа 2024 года. 

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