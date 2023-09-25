Матвиенко поручила подготовить запрос в ФАС из-за резкого роста цен на учебники

Председатель Совета Федерации также попросила проверить наличие монополии издательства "Просвещение"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главе комитета по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в связи с резким повышением цен на учебники и монополией издательства "Просвещение".

"Лилия Салаватовна, я прошу вас подготовить запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить, на каком основании издательство "Просвещение" так резко повысило цены на учебники. Почему у нас монополия на издание учебников? Может быть, поэтому цены растут?" - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что необходимо создать здоровую конкуренцию, потому что нельзя таким образом монополизировать рынок, в результате чего растут цены и расходы региональных бюджетов. По словам Матвиенко, практически во всех субъектах РФ есть дефицит учебников. "Прошу сенаторов из новых регионов также проверить эту ситуацию. Надо оказать реальную, конкретную помощь новым субъектам, чтобы там все школы были обеспечены учебниками", - подчеркнула Матвиенко.

Сенатор констатировала, что расходы на учебники в регионах выросли в полтора раза. "Я попрошу коллегу [главу комитета по бюджету и финансовым рынкам] Артамонова Анатолия Дмитриевича и [вице-спикера Совфеда] Николая Андреевича [Журавлева] подготовить к парламентским слушаниям по бюджету 3 октября сводную информацию, насколько выросли расходы субъектов Федерации на приобретение учебников. И мы будем вести диалог с министром финансов", - сказала председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, также идет дискуссия по содержанию некоторых разделов учебника по истории. Она призвала внимательно разобраться и в этом вопросе, при необходимости доработать и исправить ошибки.