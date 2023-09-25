Таджикистан к 2030 году намерен увеличить долю энергии, получаемой не от ГЭС

Республика планирует нарастить ее до 10%

ДУШАНБЕ, 25 сентября. /ТАСС/. Таджикистан намерен к 2030 году нарастить до 10% долю электроэнергии, которую он будет получать не от ГЭС. Об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума агентству Reuters.

По данным агентства, министр сообищил, что "изменения климата привели к таянию ледников в Таджикистане и страна хочет, чтобы к 2030 году 10% электроэнергии получали из источников, отличных от гидроэнергетики, чтобы диверсифицировать их".

В настоящее время Таджикистан получает около 98% электроэнергии от гидроэлектростанций. На проблему таяния ледников в республике ранее обращал внимание президент Эмомали Рахмон в ходе выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тогда он заявил, что за последние десятилетия в Таджикистане растаяли более 1 тыс. ледников.

По словам министра, в качестве альтернативного источника энергии в республике рассматривают водород и разрабатывают дорожную карту по его производству. Как уточняет Reuters, к 2030 году республика планирует производить 500 тыс. тонн водорода, а к 2040-му увеличить объемы до 1 млн тонн.