25 сентября, 13:33,
обновлено 25 сентября, 14:03

Эфиопия запретила авиапассажирам вывозить кофе

Eric Isselee/ Shutterstock/ FOTODOM
© Eric Isselee/ Shutterstock/ FOTODOM

Кофе запрещено вывозить в любом виде и в любых количествах, пояснило посольство РФ в Аддис-Абебе

ТАСС, 25 сентября. Власти Эфиопии временно запретили вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах. Соответствующее предостережение для авиапассажиров выпустило посольство РФ в Аддис-Абебе.

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"В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещен вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах. При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале посольства.

Кофе считается главной экспортной культурой для Эфиопии. По оценкам Международной организации по кофе, Эфиопия является лидером среди африканских стран в области производства кофе и занимает пятое место в мире по этому показателю, уступая только Бразилии, Вьетнаму, Колумбии и Индонезии. 

Теги:
ЭфиопияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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