Матвиенко сообщила о финансовой дыре в "Почте России"

Спикер Совета Федерации призвала главу Минэкономразвития Максима Решетникова "срочно исправлять ситуацию"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала провести тщательный анализ положения "Почты России" из-за растущей финансовой дыры в компании и сообщила, что верхняя палата парламента намерена направить обращение в правительство РФ для разрешения этого вопроса.

"Финансовая дыра в "Почте России" растет и растет. Никто не реагирует, и мы голову прячем в песок, думаем, что рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную финансовую модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужными. Вы как министр экономического развития, там надо срочно исправлять ситуацию", - сказала Матвиенко, обращаясь к министру экономического развития России Максиму Решетникову, который выступал с докладом в Совфеде в ходе правительственного часа.

Спикер СФ добавила, что важно провести тщательный анализ происходящего в "Почте России" и выработать правильную финансовую модель. "Может быть, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других", - сказала спикер Совфеда. "Просьба, понятно, что это не только сфера вашей ответственности, но в правительстве обсудить и принять меры. Мы тоже будем обращаться в правительство", - заключила она.