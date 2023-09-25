На Кубани строят первый в РФ завод по выпуску диоксида кремния из рисовой лузги

Компания-инвестор вложит в реализацию проекта, необходимого для импортозамещения, более 650 млн рублей

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Строительство единственного в России завода по производству диоксида кремния из рисовой лузги началось в Краснодарском крае, объем инвестиций в проект превысит 650 млн рублей, здесь планируют производить 540 тонн диоксида кремния в год. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"В Северском районе создают уникальное на уровне страны предприятие по выпуску аморфного диоксида кремния и активированного угля из рисовой лузги. Завод строят с господдержкой края - финансируем до 30 процентов затрат на его реализацию. Уже направили свыше 45,6 млн рублей. Для нашего региона это нужный проект - высокочистый кремний производится из рисовой лузги экологически чистым способом. Спектр применения выпускаемого материала очень широк - от микроэлектроники, производства стройматериалов, лакокрасочной продукции до пищевой промышленности", - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся на сайте администрации региона.

Соглашение о строительстве завода было подписано на выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге. Уточняется, что компания-инвестор вложит в реализацию проекта, необходимого для импортозамещения, более 650 млн рублей. Планируется, что на заводе после его выхода на проектную мощность будут производить 540 тонн диоксида кремния в год, причем речь идет о выпуске аморфного диоксида кремния чистотой 99,99%. Сейчас в России такую продукцию не производят. Технологию переработки рисовой лузги для производства диоксида кремния разработали совместно с МГУ им. Ломоносова.

В общей сложности в Краснодарском крае на разных стадиях создания или развития импортозамещающих производств сейчас находятся более 30 проектов на сумму порядка 25 млрд рублей. Это предприятия в отраслях радиоэлектроники, машиностроения, химической, легкой, фармацевтической промышленности, лесопромышленном комплексе. Для инвесторов, реализующих проекты в сфере импортозамещения, в Краснодарском крае действуют различные меры господдержки. Так, кроме субсидирования до 30% затрат на создание импортозамещающих производств за счет средств краевого бюджета, инвесторы могут воспользоваться льготным займом Фонда развития промышленности региона - под 0,1% годовых фонд предоставляет до 200 млн рублей.