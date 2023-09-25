Экс-министр Молдавии связал невозможность продаж зерна с бездействием руководства страны

По словам Иона Пержу, местные производители не могут продать пшеницу, так как рынок зерна парализован

КИШИНЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Молдавские хлеборобы не могут продать собранный урожай пшеницы, так как рынок зерна в стране парализован из-за бездействия правительства. Об этом сообщил бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности (2020-2021) Ион Пержу.

"Если раньше аграрии страдали от засухи, то сейчас они страдают от бездействия правящего большинства в парламенте и правительства. Местные производители не могут продать пшеницу, так как рынок зерна парализован. А обещанная властями финансовая помощь не в состоянии изменить критическую ситуацию, в которой они оказались", - сказал он на брифинге в парламенте, который организовал оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) в связи с предложением вынести вотум недоверия правительству.

Бывший министр привел данные, согласно которым цены на пшеницу в стране значительно снизились, а стоимость хлеба продолжает расти. "С одной стороны, хранилища производителей заполнены зерном, однако реализовать его они не могут. С другой стороны, цены на хлеб растут. Не изменилась только цена на социальный хлеб, за которым ежедневно выстраиваются огромные очереди", - добавил он.

Согласно опубликованному 20 сентября отчету правительства, уровень бедности в Молдавии в 2022 году вырос с 24,5% до 31,1%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Уровень инфляции в 2022 году впервые за последние 20 лет превысил 30%, тарифы на газ за два года выросли в семь раз, а электроэнергия подорожала в три раза.

Летом 2022 года в стране начались массовые протесты, участники которых требуют отставки президента Майи Санду и правительства, досрочных выборов в парламент. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Депутаты БКС заявили 25 сентября, что инициируют вотум недоверия правительству.