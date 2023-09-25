25 сентября, 13:37,
обновлено 25 сентября, 14:19
Санкции в отношении России

Лихачев заявил, что санкции Запада не помешают реализации проекта "Пакш-2" в Венгрии

По словам главы Росатома, проект все равно будет развиваться

ВЕНА, 25 сентября. /ТАСС/. Санкционная политика западных стран бьет по венгерскому проекту АЭС "Пакш-2", которая построена в сотрудничестве с Росатомом, но он все равно будет развиваться. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в ходе 67-й ежегодной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

"С министром [иностранных дел Венгрии Петером] Сийярто очень подробно обсудили детали этого проекта, вопросы, связанные с импортозамещением, поскольку санкционная политика Запада бьет и по этому проекту, но ничто его не остановит. Я уверен, что он будет развиваться должными темпами и в интересах венгерского народа", - заявил он. 

Теги:
РоссияВенгрияСанкции в отношении РоссииЛихачев, Алексей Евгеньевич
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