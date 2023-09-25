В Литве для ремонта отключат СПГ-терминал до 30 сентября

Специалисты проверять весь комплекс СПГ-терминала, который состоит из базового судна Independence, набережных с установленных там агрегатами, трубопровода, станции учета объемов передаваемого газа

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Работающий в Клайпедском государственном морском порту Литвы терминал сжиженного природного газа (СПГ-терминал) будет на несколько дней отключен в связи с проведением ежегодного ремонта оборудования. Об этом сообщила компания Klaipedos nafta, являющаяся оператором терминала.

"Для проведения ежегодной проверки и ремонта оборудования терминал не будет работать со вторника по субботу", - говорится в сообщении.

В ходе ремонта будет проверен весь комплекс СПГ-терминала, который состоит из базового судна Independence, набережных с установленных там агрегатами, трубопровода, станции учета объемов передаваемого газа.

Потребности в газовом сырье в эти дни будут компенсироваться поставками через литовско-польскую газовую смычку и из подземного Инчукалнского газохранилища Латвии.